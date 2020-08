Spezia, ora Italiano cosa farà? Resterà o sposerà il progetto del Genoa?

Viste le voci che si rincorrono da diversi giorni, per non dire settimane, la domanda sorge spontanea seppur a pochi minuti da un traguardo storico. Vincenzo Italiano resterà ancora alla guida dello Spezia o cederà alle lusinghe del Genoa, con cui avrebbe già trovato l'accordo? Continuità o voglia di novità, questo il dubbio che nelle prossime ore albergherà nella testa del giovane tecnico.

Il precedente non fa ben sperare lo Spezia visto che un anno fa, dopo la vittoria nei play off di Serie C alla guida del Trapani il tecnico Italiano decise di lasciare la Sicilia, ma lì la situazione societaria era ben più precaria di quanto non sia in Liguria, per approdare sulla panchina degli Aquilotti. Chissà se la storia si ripeterà o meno. Ma una decisione arriverà solo dopo i giusti festeggiamenti che questa notte terranno sveglia tutta la città.