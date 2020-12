Spezia, Piccoli: "Che emozione segnare a San Siro, dispiace per il risultato"

L'attaccante dello Spezia Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Ringrazio soprattutto la squadra che mi ha aiutato e il mister che mi ha dato fiducia. E' un sogno fare gol a San Siro, è un'emozione indescrivibile in uno stadio così contro giocatori importanti. Dispiace per la sconfitta, ora bisogna lavorare e andare avanti e farcela andando sempre più forti per un traguardo per noi è troppo importante".

Chi era il tuo attaccante preferito?

"Mi piacciono diversi elementi ma quando ero all'Atalanta Zapata era il mio maestro. Mi piace Vieri, Ibrahimovic, attaccanti forti forti che lavorano per la squadra. Ibra mi stimola di più per carattere, forza fisica, dinamismo. E' un mostro".

Cos'ha di speciale il settore giovanile dell'Atalanta?

"E' uno dei settori giovanili più importanti d'Europa perchè ti insegna a giocare a calcia ma ci sono settori specializzati sui ruoli. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da ex giocatori. Ho avuto difensori come Zanchi che mi ha aiutato molto nell'attacco alla porta, ho avuto anche Lorenzi o mister Brambilla che mi ha aiutato molto. L'Atalanta è un settore giovanile importante che ti aiuta a livello umano e calcistico".