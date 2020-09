Spezia, Piccoli: "Sono qui per il progetto. Ho una buona intesa con squadra e Mister"

Lo Spezia nel corso della mattinata ha presentato tre suoi nuovi acquisti, Riccardo Marchizza, Federico Mattiello e il giovane attaccante Roberto Piccoli, arrivato dall'Atalanta dopo le ottime cose mostrate in Primavera. Ecco le sue parole: “Ho avuto modo di conoscere la Serie A con l’Atalanta, sono venuto qui soprattutto per il progetto e per dare un contributo importante alla squadra. Posso far bene, ho una buona intesa con squadra e mister”.