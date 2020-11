Spezia, Pobega al 45': "Il nostro atteggiamento propositivo ci ha premiati"

Tommaso Pobega, centrocampista classe '99 dello Spezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante l'intervallo dell'incontro Spezia-Juventus, momentaneamente sul risultato di 1-1, valevole per la 6ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Abbiamo sofferto in alcuni frangenti - dichiara lo spezzino -, ma questo era normale. Siamo stati comunque propositivi andando in avanti e questo atteggiamento ci ha premiati. In campo ci parliamo tanto tra di noi e cerchiamo di sacrificarci l'uno per l'altro".