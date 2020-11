Spezia, Pobega: "C'è ancora da migliorare, Italiano mi sta dando tanto"

Secondo gol consecutivo per Tommaso Pobega, questo il commento ai microfoni di Sky Sport del centrocampista dello Spezia. "Italiano mi sta dando tanto, sono fortunato che lui fosse un centrocampista come me e mi spiega tante cose in settimana. C'è tanto da migliorare, cerco di sfruttare spesso gli inserimento. Cerco di dare il mio apporto in fase offensiva che in quella difensiva, bisogna imparare a gestire meglio i momenti della partita. Il lavoro poi paga. Il desiderio è quello di salvarci".