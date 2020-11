Spezia, Pobega: "Prestazione da big. Il mio gol frutto di un grande lavoro di squadra"

Autore del gol dell’1-0 oggi in casa del Benevento, il centrocampista dello Spezia Tommaso Pobega ha commentato così ai canali ufficiali del club la vittoria di oggi del suo Spezia per 3-0: "Sul cross sono stato bravo ad andare in anticipo, per fortuna sono riuscito ad impattare bene la palla e ad insaccare un gol importantissimo per la mia squadra. Il mister mi sta dando tanto, perché in allenamento è bravo a correggerci ogni dettaglio. Quello che ci dice durante la settimana, poi ci aiuta tanto la domenica. Penso che il mio punto forza sia l'inserimento da dietro, da migliorare però c'è ancora tanto e su questo come ho detto il mister ci dà una grande mano durante la settimana. Senza dubbio cerco sempre di dare il mio apporto in fase difensiva e in fase offensiva, ovviamente però non si può sempre andare all'attacco e quindi ci sarà da crescere sotto questo punto di vista, devo dire di essere davvero contento di questo mio inizio di stagione. Credo che tutto il lavoro che si fa in allenamento poi alla domenica paga, se devo esprimere un desiderio ora come ora mi auguro solo di salvarmi con lo Spezia e sperare che la mia squadra faccia il miglior risultato possibile".