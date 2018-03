Spezia, primo no all'Inter per il baby Mulattieri

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'Inter continua il pressing sullo Spezia per il giovane centrocampista offensivo Samuele Mulattieri, classe 2000 autore di 13 reti in 18 partite del campionato Primavera. I nerazzurri hanno però ricevuto una risposta negativa alla prima offerta per il calciatore che consisteva nella cessione dei cartellini dell'attaccante Francesco Forte e del portiere Raffaele Di Gennaro, entrambi classe '93. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che la società ligure vuole solo soldi per il cartellino del ragazzo e chiede una cifra simile a quella versata dal Genoa per l'altro giovane Antonio Candela, ovvero 750 mila euro più bonus.