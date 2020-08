Spezia, pronto il trasferimento a Cesena per la A. Si punta a tornare in Liguria entro fine anno

Sarà molto probabilmente il Manuzzi di Cesena a ospitare le prime gare in Serie A dello Spezia, almeno finché non saranno finiti i lavori di ammodernamento dell’Alberto Picco (area media, ala stampa, tv compound e mixed zone oltre a nuovo impianto di illuminazione e nuovi servizi igienici) per permettere all’impianto di Viale Fieschi di ricevere almeno la deroga per questo primo anno in massima serie. Domani dovrebbe arrivare il via libera da Cesena che ha superato nelle ultime ore Parma come sede delle gare casalinghe degli aquilotti. Lo riporta Cittadellaspezia.com spiegando che la giunta comunale della città ligure ha stanziato 40mila euro per l’adeguamento dello stadio Picco con l’obiettivo di permettere alla squadra di tornare in città entro la fine dell’anno.

"Con lo Spezia Calcio stiamo definendo un accordo per i lavori necessari immediatamente ad avere la deroga in base alla legge 210 del 2005 e quindi giocare al Picco prima possibile. Per questa operazione devo ringraziare ancora una volta la società che, in profonda sinergia con l’amministrazione, ha dimostrato di credere nella nostra struttura anticipando le risorse necessarie che le verranno poi restituite entro la fine dell’anno", questa la nota del sindaco Pierluigi Peracchini.

Se poi arriverà la salvezza saranno necessari altri lavori con il rifacimento totale della tribuna e della curva piscina, ma se ne parlerà eventualmente solo nel 2021.