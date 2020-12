Spezia, Provedel: "Cerco di aiutare i compagni. Se mi sento il titolare? Non ci penso"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport prima del match contro il Crotone, il portiere dello Spezia Ivan Provedel ha dichiarato: "Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo. Sappiamo quanto sia importante per noi cercare di far punti in ogni gara per cercare di centrare il nostro obiettivo. Se riusciremo a fare questo sarà un buon regalo per il nostro mister".

Sei il portiere con più uscite della Serie A.

"Cerco semplicemente di fare quello che mi viene chiesto, di dare una mano ai compagni. Queste statistiche non le guardo molto, cerco solo di essere d'aiuto e prevenire un eventuale pericolo".

Ti senti il portiere titolare di questo Spezia?

"Non ci penso. Io penso esclusivamente a fare del mio meglio tutti i giorni. Le decisioni poi sono dell'allenatore".