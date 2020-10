Spezia, Provedel: "Risultato che ci lascia l'amaro in bocca. Agoumé ragazzo di prospettiva"

Il portiere dello Spezia Ivan Provedel ha parlato al termine del match contro il Parma: "E' un risultato che lascia l'amaro in bocca perchè abbiamo creato tanto, eravamo 2-0 e quando la partita va così va chiusa. Abbiamo avuto le possibilità ma siamo stati sfortunati. Però c'è anche da vedere il lato positivo con la prestazione, dobbiamo continuare su questa strada e lavorare sull'essere più concreti".

Tutti, anche chi non ha mai giocato, entrano negli schemi del mister da subito.

"Sì, io ho visto dal primo giorno tutti i ragazzi da subito seguire le indicazioni del mister. Per noi la Serie A sappiamo che è una cosa importantissima e dobbiamo fare qualcosa in più dell'ordinario per restarci e, con il Covid, sappiamo che chiunque può essere impiegato da un momento all'altro. Penso che abbiamo capito bene la situazione e tutti cerchiamo di dare il contributo".

Hai sventato alcune occasioni.

"Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, noi ne abbiamo avute. Peccato perchè i compagni hanno fatto del loro meglio e per qualche centimetro non abbiamo chiuso la partita".

Aguomé?

"E' un bravo ragazzo, di prospettiva, si impegna sempre. Si sta allenando molto bene. Ha giocato come se non fosse la partita per lui. Può fare molto bene, i compagni lo hanno aiutato".