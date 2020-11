Spezia, quando la pazienza paga. Nzola, l'uomo più atteso dell'estate finalmente si sblocca

La pazienza premia sempre. E la vittoria dello Spezia questa sera ne è la dimostrazione più chiara. Il club ligure infatti in estate ha atteso a lungo che M’Bala Nzola si liberasse dal Trapani per poi tornare in quella piazza dove aveva contribuito con sei reti alla storica promozione in Serie A. Un’attesa lunga, snervante in cui però la società ha sempre tenuto il punto consapevole che il giocatore era molto apprezzato al tecnico Italiano che lo riteneva ideale nel suo modo di pensare il calcio. Questa sera al Vigorito il giocatore ha ripagato la fiducia segnando i suoi primi due gol in Serie A e regalando una vittoria pesantissima contro una rivale per la salvezza che lo scorso anno aveva dominato (+25 sui liguri) il campionato cadetto.