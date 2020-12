Spezia, quante sirene di mercato per la rivelazione Nzola: sondaggio del West Ham in Premier

Sondaggio del West Ham per M'Bala Nzola. Come riporta Sportmediaset, gli Hammers avrebbero infatti preso informazioni sulla rivelazione di quest'avvio di stagione dello Spezia, già arrivata a quota 7 reti in 10 partite. Una macchina da gol che gli aquilotti non vogliono però perdere già a gennaio, pronti quindi a negoziare col classe '96 il rinnovo del contratto con adeguamento salariale nelle prossime settimane.