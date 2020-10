Spezia, Ramos e Marchizza ko: le ipotesi di Italiano per la corsia di sinistra

Una tegola che non ci voleva per mister Vincenzo Italiano. Nella mattinata di domenica, la Federazione ha annunciato la presenza di tre giocatori positivi all’interno del gruppo di Paolo Nicolato mentre ieri lo Spezia ha informato che uno dei tre giocatori che hanno contratto il Covid-19 è Riccardo Marchizza. Il difensore adesso è in ritiro con l’Under 21 a Tirrenia e in isolamento in attesa di buone nuove dai tamponi che arriveranno nei prossimi giorni.

Il debutto a San Siro - Il giocatore era appena reduce dal debutto nel massimo campionato. Domenica scorsa Marchizza è stato schierato dal primo minuto nel match poi perso contro il Milan. Il ruolo quello in cui mister Italiano lo ha impiegato nella passata stagione: terzino sinistro. Una prima che il ragazzo ha voluto anche celebrare con un post sui social: "Orgoglioso di aver esordito in serie A in uno stadio così prestigioso, è un piccolo grande sogno che si realizza ma questo è solo l’inizio. Dispiace per il risultato…ci rifaremo. Lavorare credere e sognare aquile".

Come può cambiare la difesa - Adesso Vincenzo Italiano dovrà cambiare qualcosa nello schieramento specie nella corsia di sinistra dove, oltre al difensore di proprietà del Sassuolo, c'è Ramos costretto ai box. Il terzino uruguaiano ha riportato infatti una lesione al quadricipite e rischia un lungo stop. Contro la Fiorentina potrebbe esserci dunque un'opportunità per Dell’Orco o Bastoni ma un’altra opzione potrebbe anche essere quella di schierare Ferrer a destra con Jacopo Sala che traslerebbe sul lato opposto del campo. Dubbi che andranno sciolti per il match di domenica pomeriggio.