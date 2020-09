Spezia, rientrati Krapikas ed Erlic. Domani nuovo tampone per il gruppo squadra

Seduta pomeridiana per lo Spezia, che sul terreno del "Comunale" hanno continuato a lavorare sotto lo sguardo attento di mister Italiano e del suo staff. Riscaldamento tecnico, possessi palla, sviluppi offensivi e partitelle nel menù del giorno; lavoro differenziato per Acampora e Gudjohnsen, mentre al gruppo si sono finalmente riuniti Krapikas ed Erlic, al rientro dopo l'esperienza con le rispettive selezioni Under 21. Per domani in programma una doppia sessione d'allenamento sul manto erboso di Follo, mentre prima della seduta mattutina, Terzi e compagni verranno sottoposti ai consueti tamponi come da protocollo anti Covid-19