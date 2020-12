Spezia, rinnovi e mercato: a gennaio l'Inter giocherà una partita cruciale

Lo Spezia nel mirino, Pinamonti in prestito, Nainggolan ed Eriksen in partenza, de Vrij e Bastoni vicini al rinnovo (2025). In settimana l'Inter ha lavorato sui propri avversari (dopo il Napoli al Meazza arrivano i liguri neopromossi) ed è entrata nel vivo delle prime operazioni in uscita da fare sul mercato. Perché così, attraverso degli scambi di lusso (Paredes per il danese rimane una pista da seguire, con l'argentino già vicino ai nerazzurri in estate e perciò approvato da Antonio Conte) o delle operazioni in linea col periodo che il club di Suning - come tutti i club - sta attraversando, è possibile colmare le lacune evidentemente presenti in rosa. Su tutte, quella che riguarda l'alternativa a Lukaku. Conte ha parlato chiaro quando ha paragonato Pinamonti - comunque protagonista di due stagioni vere in Serie A con Frosinone e Genoa, 10 i gol all'attivo - al debuttante Sebastiano Esposito. Se le cose stanno così, è facile pensare che la punta di Clés a gennaio si sposterà altrove per giocare. E perciò, viste pure le condizioni fisiche altalenanti di Sanchez, un nuovo attaccante d'area dovrà sbarcare ad Appiano. In questo senso, nonostante ultimamente sia tornato al centro delle attenzioni di Lampard, occhio sempre al nome di Olivier Giroud. Uno dei nomi che ancora resta sul tavolo di Marotta e Ausilio. La delusione post eliminazione dalla Champions solo in un modo si può smorzare, con la vittoria dello scudetto. E allora, la partita a scacchi che si giocherà sul mercato di gennaio avrà naturalmente, per l'Inter, un peso cruciale.