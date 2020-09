Spezia, rischia di saltare l'affare Verde. Il giocatore per ora resta all'AEK Atene

vedi letture

Daniele Verde non vestirà la maglia dello Spezia, almeno per il momento. Il giocatore - riporta Sky Sport - resta temporaneamente all'AEK Atene perché i due club non hanno raggiunto l'intesa definitiva. A far slittare l'intesa sono i continui cambiamenti nelle condizioni e nei termini della trattativa impostata settimane fa.