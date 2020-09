Spezia, Santander non è convinto. Nuovi contatti per Tankovic dell'Hammarby

vedi letture

Alla ricerca di un attaccante, lo Spezia continua a guardarsi intorno per individuare il nuovo centravanti per la prossima stagione: frenata sul fronte Federico Santander, con l'attaccante paraguaiano in forza al Bologna che non è convinto della nuova destinazioni. Ripresi i contatti, riporta 'IlSecoloXIX', per Muamer Tankovic: attaccante svedese di origini bosniache in forza all'Hammarby.