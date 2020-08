Spezia, Scuffet e un futuro carico di dubbi. Il riscatto andava esercitato prima del 19 agosto

Aveva appena finito di esultare e ora la sua vita si complica nuovamente. Simone Scuffet è stato uno dei protagonisti della lunga cavalcata dello Spezia approdato in serie A. L’Udinese non ci ha creduto più di tanto e ha concesso allo Spezia un riscatto a un milione di euro. Ma questo riscatto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - andava concretizzato entro il 19 di agosto. E lo Spezia, che giocava l’ultimo atto il 20, non lo ha sottoscritto. Così la palla è ripassata nelle mani dell’Udinese e di Gino Pozzo che ora lo valuta qualcosa in più (tre milioni?). Lo Spezia sembrava deciso, soprattutto il ds Angelozzi che lo aveva voluto in Liguria. Ma ora, nuovo capitolo, Angelozzi ha lasciato il club dove arriva Mauro Meluso. "La mia volontà è quella di rimanere a La Spezia. Mi sono trovato benissimo, c’è un gran gruppo e ho riconquistato la serie A", dice Scuffet, in vacanza a Lignano dove aspetta l’evolversi della situazione.