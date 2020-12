Spezia, Terzi ottimista: "Siamo sempre più una realtà di questo campionato"

vedi letture

Intervistato dai canali ufficiali del club, il capitano dello Spezia Claudio Terzi ha commentato così il ko subito oggi contro la Lazio: “Sapevamo che la Lazio in ripartenza era davvero un'insidia e quindi avremo potuto far meglio in quelle circostanze, ma penso che la prestazione sia stata comunque ottima. Stiamo diventando una realtà, ogni domenica la prestazione non manca e quindi penso che la strada intrapresa sia davvero quella giusta. Il traguardo delle 200 presenze era un obiettivo che volevo raggiungere in Serie A e sono davvero orgoglioso di esserci riuscito. Con questo atteggiamento e queste prestazioni sono convinto che l'obiettivo salvezza si possa raggiungere, siamo un organico giovane ma che dalla sua ha organizzazione e idee ben precise, penso che questo sia davvero il nostro punto di forza".