Spezia, Verde: "Gol in Serie A dopo 1.058 giorni? Emozione immensa"

Daniele Verde, attaccante dello Spezia che ha segnato il primo gol degli aquilotti nella sfida terminata 2-2 contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match del "Manuzzi": "Ci sono voluti 1.058 giorni prima di tornare a segnare in Serie A? L'emozione è immensa, è come se fosse stata la prima volta: dedico il gol a mia figlia, sono contento per la squadra e spero di continuare così. Il gruppo è ottimo, c'è tanta voglia di lavorare da parte di tutti e penso si veda: i calciatori esperti devono dare una mano ai giovani, vedendo i risultati si capisce che non siamo gli ultimi arrivati".

Avete dimostrato di crederci fino alla fine, imponendo il vostro modo di giocare

"Noi giochiamo un ottimo calcio, se vogliamo trovare un difetto alla gara di oggi posso dire che ci è mancata lucidità nella prima mezz'ora. Non possiamo abbassare la guardia in una categoria come questa, c'è tanto da lavorare ma ce la faremo".

Cosa vi ha detto Italiano durante l'intervallo?

"E' stato molto tranquillo, non ha bisogno di chiuderci nello spogliatoio perché dice sempre ciò che pensa".