Spezia, Verde: "Sono felicissimo del mio momento. La sfida alla Juve? Servirà la testa"

Daniele Verde, esterno dello Spezia, ha commentato il successo dei liguri sul Cittadella nel 3° turno di Coppa Italia: “Sono veramente contentissimo del momento che sto passando. La cosa più importante è che le prestazioni sono sempre di alto livello, con la speranza di continuare anche a far gol. Era un po’ che non mi capitava di segnare così tanto e il merito è anche del lavoro del mister. Dobbiamo capitalizzare sempre tutto il volume di gioco che produciamo. Anche oggi non abbiamo abbassato la guardia, dando il 100% sempre. E’ un aspetto importante per la crescita del gruppo. La sfida contro la Juve? Sarà una grande emozione che dovremo mettere da parte subito, affrontandoli con la testa. Dando il 100%. La pandemia? Ci sta mettendo alle corde, dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro per uscirne tutti insieme”.