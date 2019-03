Fonte: Inviato a Torino

Buona la prima, si usa dire. Nel caso di Leonardo Spinazzola, buono l’esordio in Champions League. Nella gara clou della stagione, Allegri ha mandato in campo il terzino ex Atalanta dal primo minuto. E il numero 37 non ha deluso: migliore dei suoi in avvio, ha sfondato con costanza e tenuto bene anche in fase difensiva. Sostituito pochi minuti fa da Dybala, ha incassato anche la standing ovation dello Stadium: un bel ballo, per ill debuttante della Juve.