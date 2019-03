Spinazzola c'è: storia di un lungo inseguimento. Alex Sandro è avvisato

Fonte: Inviato a Torino

La prima in Champions di Leonardo Spinazzola è una bella storia. In primo luogo, per i tifosi della Juventus, perché è coincisa con una delle migliori prestazioni dei bianconeri da qualche anno a questa parte. In più, perché è il coronamento di un lungo inseguimento: Spinazzola ha voluto quella maglia bianconera, più di qualsiasi altra cosa. L’ha voluta e forse neanche sperata quando è andato a Perugia in prestito. L’ha voluta quando il suo futuro era già scritto ma l’Atalanta non lo liberava. L’ha voluta quando l’ha infine conquistata, poi si è infortunato e la Juve gli ha proposto di andare via per giocare di più. Nulla da fare: tutto per il bianconero, anche il rischio di finire nel dimenticatoio.

È la storia di un ragazzo che stringe i denti e decide di scommettere su sé stesso. È da ieri anche la storia di un allenatore, Allegri, che lo manda in campo dal primo minuto nella partita che può valere una vita. È anche il primo passo di una storia tutta da scrivere. Dopo la grande stagione di due anni fa, infatti, Alex Sandro non è più tornato su certi livelli. Così così l’anno scorso, un po’ meglio negli ultimi mesi, ma senza mai strafare. Ieri il brasiliano, che sul mercato resta un giocatore ambito, era assente per squalifica: nulla di strano. Nei 67 minuti in cui Spinazzola è rimasto in campo, però, nessuno ne ha sentito la mancanza. Leonardo da Foglino ha atteso il suo momento e l’ha sfruttato: gara da incorniciare, come se la pressione non ci fosse. Come se non fosse la prima presenza in Champions, come se non fosse quinta assoluta in stagione. Come se la Juve avesse scoperto di avere in casa un gran giocatore, e che magari di Alex Sandro potrebbe anche fare a meno.