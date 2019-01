Spinazzola difficile, ma un esterno arriverà: il punto sul Bologna

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna è stata la prima squadra a muoversi sul mercato italiano, grazie agli arrivi di Sansone e Soriano, ma non sembra intenzionata a fermarsi qui. "La retrocessione non è neanche da prendersi in considerazione" ha detto Saputo e la società sta facendo di tutto per aiutare Inzaghi a perseguire questo proposito, compresa la messa in discussione del tecnico stesso. A breve sono annunciati nuovi movimenti, specie in difesa dove dovrebbero arrivare un centrale e un esterno.

IN ENTRATA - Leonardo Spinazzola pare ormai essere una trattativa impossibile da concludere, con lo juventino tornato in campo con profitto in coppa. Il procuratore di Sansone e Soriano, Tullio Tinti, ha proposto Andrea Rispoli, mentre Federico Pastorello ha indicato Dusan Basta in uscita dalla Lazio. Un'altra soluzione porta al nome di Bruno Peres in prestito dalla Roma al San Paolo. Per la sinistra invece c'è Luca Antonelli che però l'Empoli non pare intenzionato a cedere. Per la difesa l'ultima idea porta a Lorenzo Tonelli, che la Samp potrebbe lasciar tornare a Napoli, mentre la Fiorentina ha messo il veto su Federico Ceccherini e Andrea Ranocchia non sembra interessato a partire. Per il futuro infine, Bigon ha manifestato l’interesse per riscattare dal prestito Riccardo Orsolini. L’operazione costerebbe alle casse del Bologna intorno ai 6 milioni di euro, ma serve il via libera del club bianconero.

IN USCITA - Orji Okwonkwo si appresta a lasciare Bologna. CIl giovane attaccante nigeriano potrebbe essere girato in prestito al Montreal Impact, società del presidente rossoblù Joey Saputo. In questa stagione Okwonkwo ha collezionato infatti solamente nove presenze senza mai lasciare il segno. Erick Pulgar ha rinnovato fino al 2022, mettendo personalmente a tacere le voci su un possibile addio già a gennaio. Per Diego Falcinelli dipende da Destro: uno dei due partirà, di certo il primo sarebbe più facile da piazzare per più di un motivo.