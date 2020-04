Spinazzola e l'Italia: "Dopo la delusione del 2018, non vedo l'ora di fare un grande Europeo"

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sulla Nazionale: "L'Europeo tra un anno? La Nazionale è il sogno di tutti. Guardi già da piccolo mondiali ed europei e sogni di arrivare lì e giocare per tutti gli italiani che ti guardano. È un peccato di non giocarlo ora ma non vedo l’ora di partecipare. Sono entrato in Nazionale nel 2018 e non siamo andati ai mondiali, è stato un dispiacere enorme. Voglio e vogliamo fare un grande europeo".