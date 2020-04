Spinazzola: "Guardavo sempre Batistuta, Totti e Cassano. Ora capisco cosa è la Roma"

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sul legame con i colori giallorossi: "Cosa rappresenta per me la Roma? Sono passati veramente tanti campioni qui, guardavo Batistuta da piccolo e c’erano fenomeni come Totti e Cassano che facevano divertire, vedevi la Roma solo per loro. La Roma mi ha trasmesso sempre allegria vedendola giocare, ora che ci sono capisco cosa è la Roma. Con tutti i tifosi calorosi, una città che vive di calcio, solo per la Roma, te lo fa sentire poi allo stadio".