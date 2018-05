Spinazzola ko: lesione del crociato anteriore e del menisco mediale

Fonte: Atalanta.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Report in casa Atalanta: in vista della sfida in programma domenica prossima a Cagliari, gli orobici hanno sostenuto anche oggi una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Cornelius, già rientrato in Danimarca a causa di un problema al bicipite femorale. Per tutti gli altri esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto.

Il calciatore Leonardo Spinazzola, nella giornata odierna, è stato sottoposto ad intervento di artroscopia diagnostica che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale (ginocchio destro).

L’intervento di regolarizzazione/sutura del menisco e di ricostruzione del legamento crociato anteriore è stato eseguito dal professor Mariani presso Villa Stuart a Roma.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.