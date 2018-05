Spinazzola out sei mesi, ora la Juventus può bloccare Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta tegola per la Juventus in vista della prossima stagione: Leonardo Spinazzola è finito sotto i ferri a Villa Stuart e ne avrà per almeno sei mesi. Un infortunio che complica i piani della società bianconera in vista della prossima stagione e - scrive Tuttosport - potrebbe bloccare la cessione di Alex Sandro. In una situazione del genere - si legge - il sacrificio del brasiliano non è più scontato. PSG e Manchester United restano in forte pressing sull'ex Porto, ma a questo punto il club campione d'Italia potrebbe a sorpresa rinnovargli il contratto.