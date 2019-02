© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Spinazzola, terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida contro il Frosinone: "Abbiamo lavorato tanto per arrivare bene a questo mese, dobbiamo essere al top perché sarà cruciale per il campionato e la Champions. Pensiamo prima al Frosinone, come ha detto il mister, poi all'Atletico. Avremo 5 giorni per preparare al meglio la sfida di Madrid, è una partita che si prepara da sola ma saremo concentrati. Sono contento di ritrovare il mister Baroni, mi ha allenato nelle giovanili della Juve. Quando avevo 15 anni mi disse che avrei dovuto fare il terzino se avessi voluto giocare ad alti livelli, ma io volevo fare l'esterno alto. Cinque anni dopo ci siamo incontrati e gli ho detto che aveva ragione. Mi fa piacere ritrovarlo, è una persona eccezionale".