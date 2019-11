Spinazzola si schiera con De Ligt: "Ha la calamita ma non sono rigori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite degli studi di RomaTv Leonardo Spinazzola, laterale mancino del club giallorosso, ha risposto ad alcune domande arrivate da parte dei tifosi: "Ritrovato il sorriso? Le vittorie portano serenità ma c'è sempre da stare sul pezzo. È un attimo che cadi giù nel rendimento. Ci vuole sempre equilibrio, il mister è da luglio che lo dice. Senza equilibrio non si va da nessuna parte. Abbiamo visto gli rierrori fatti contro il Napoli. Quando manca atteggiamento è carattere c'è l'allarme".

Come mi trovo con la squadra?

"Benissimo. Tre mesi che faccio interviste, tre mesi che lo dico. Tanti li conoscevo, chi no sono ragazzi bravissimi. Si sta veramente bene".

Il VAR?

"Favorevole, ma non eccessivamente. Aiuta sul fuorigioco, ma sui falli di mano, vedi De Ligt che poverino pare che abbia la calamita... non sono mai rigori. È normale per un difensore quell'intervento, non è come andare con il braccio aperto. Sembra che appena la sfiori col mignolo sia rigore, ma non è calcio questo. Penso che alla fine l'arbitro debba decidere e il VAR può aiutare".

Un bilancio sul lavoro con Fonseca?

"Positivo. Il gioco del mister ci è piaciuto subito sin dall'inizio. Penso alla gara contro il Genoa dove tutti dicevano fossimo squilibrati. Per me non era una questione tattica. Serviva solo un pochino di coraggio. Dopo il mister ha avuto degli accorgimenti, adesso siamo più tranquilli anche in fase difensiva, facendo le stesse cose. Mancini adesso dà più equilibrio".