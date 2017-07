Spinazzola vuole subito la Juve. Serve l'accordo con l'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino sinistro Leonardo Spinazzola vuole rientrare in anticipo dal prestito dall'Atalanta. Come riporta Tuttosport, il laterale classe '93 spinge per il suo approdo alla Juventus già questa estate e ha l'accordo col club campione d'Italia anche per il rinnovo del contratto.

Ieri il suo procuratore Davide Lippi ha incontrato la dirigenza bianconera per ribadire la volontà del suo assistito. C'è da trovare, adesso, la contropartita giusta: Riccardo Orsolini piace a Gasperini, ma Allegri vuole testare in ritiro, mentre per Andrea Cassata al momento in vantaggio c'è il Sassuolo.