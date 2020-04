Spinelli: "Lascio il Livorno, ma non compro la Sampdoria. Nel mio cuore c'è il Genoa"

Tra gli argomenti che il presidente del Livorno Aldo Spinelli (prossimo a vendere il club) ha toccato nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello legato al suo amore per il Genoa: "E' il club numero uno al mondo. Ora c’è Nicola, era mio giocatore, è un grande allenatore. Allo stadio sono andato una volta sola, non voglio mettere in imbarazzo Preziosi. Rispetto quello che fa, malgrado i sacrifici non vive un bel momento. Invece bisogna tenerselo stretto, perché non so quanti imprenditori sarebbero pronti a investire nel calcio. Ma il Genoa è nel mio cuore, tutti i miei amici sono genoani. Comprare la Sampdoria? Mai e poi mai. Al Genoa mi hanno rimproverato perché da ragazzo andavo a vedere la Samp con mio fratello sampdoriano. Ma io no, tifo sempre solo Genoa, è nelle mie vene".