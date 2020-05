Spiragli positivi per la ripartenza dei campionati dall'incontro FIGC-Cts delle scorse ore

vedi letture

Incontro positivo, quello delle scorse ore, fra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il Comitato tecnico scientifico. Da parte degli scienziati del governo sarebbe arrivata una sorta di via libera alla ripartenza dei 3 principali campionati italiani, con la Serie A a fare da apripista per B e C (che però ieri ha deciso per lo stop, che ora andrà ratificato dal Consiglio Federale). Sarebbe inoltre stato aperto uno spiraglio, tutto da confermare, sulla possibilità di posticipare il termine della stagione oltre il 2 agosto, deadline indicata dalla UEFA per il termine dei campionati.