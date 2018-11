Spirito e voglia salvano il Bologna. Ma manca ancora l'idea di gioco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine dei conti il pareggio fra Bologna e Fiorentina è probabilmente più positivo per la squadra di Inzaghi che per quella di Pioli. Anche e soprattutto per il modo in cui è arrivato. La Fiorentina infatti ai punti avrebbe meritato la vittoria dall'alto delle 5-6 occasioni da gol create contro la sola e unica di Orsolini per il Bologna. Dopo un avvio promettente la squadra di Inzaghi ha abbassato il baricentro e consegnato il gioco in mano ai viola, perdendo spesso e volentieri i duelli a centrocampo e cercando di far male solo in ripartenza. Per l'occasioni mister Inzaghi si è affidato, almeno in partenza, al 4-3-3. Salvo poi variare a gara in corso a seconda delle fasi della partita e dei cambi nella ripresa. Ma il gioco rossoblù ha continuato a latitare. E probabilmente il punto su cui Superpippo dovrà lavorare in settimana è proprio questo. Perché lo spirito e la voglia dei suoi sono sembrati quelli giusti per arrivare alla salvezza. Ma come detto i concetti di gioco ancora mancano. O almeno non sono così ben visibili. E se da qui alle prossime partite il tecnico riuscirà a migliorare questo aspetto, donando alla sua squadra un'identità un po' più forte rispetto a quella vista contro la Fiorentina (e più in generale in questo avvio di campionato), la strada per arrivare all'obiettivo si farà sicuramente meno impervia. Il prossimo appuntamento, a Marassi contro la Samp, sarà sicuramente un bel banco di prova in quest'ottica.