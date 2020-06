Sponsor di scommesse per la Lazio. Ma in Cina: Hq Bet nuovo partner del club biancoceleste

Comunicato della Lazio per annunciare l'accordo con HQ BET, società di scommesse e intrattenimento leader del mercato pacifico-asiatico: "Nell’ambito dello sviluppo commerciale internazionale, la S.S. Lazio annuncia di aver di aver sottoscritto un accordo di partnership, fino al 2022, con HQ BET, società di scommesse e intrattenimento leader del mercato pacifico - asiatico, che diventa così Regional Betting Partner del club biancoceleste in Cina".

Queste invece le parole di Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste: "Si tratta di un accordo importante che permette alla Lazio di proseguire nel percorso di crescita in un mercato, come quello asiatico, che per noi è fondamentale".

Il decreto dignità impedisce sponsorizzazioni in Italia per le società di scommesse. Ma la Lazio ha annunciato che trattasi di un Regional Betting Partner e che, di conseguenza, la sponsorizzazione sarà attiva nel mercato cinese, non in quello italiano.