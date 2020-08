Sponsor tecnici, il quadro della Serie A 2020/2021: quattro novità per la prossima stagione

vedi letture

Il finale di stagione, come sempre, coincide anche con l'arrivo delle nuove maglie dei club di Serie A. E in qualche caso anche con novità nel marchio. La Fiorentina passa da Le Coq Sportif a Kappa. Stesso discorso (da Joma a Macron) per la Sampdoria, mentre il Cagliari ha scelto di passare da Macron ad Adidas. Infine, proprio oggi anche il Sassuolo, ha reso noto che nel prossimo campionato ci sarà una novità: non più Kappa, ma Puma sulle maglie neroverdi. Capitolo Roma: il club divorzierà da Nike, ma solo nel 2021. Ecco tutte le squadre della prossima Serie A 2020/2021 e i rispettivi sponsor tecnici. Un mercato, secondo le analisi degli esperti di settore, che vale 110 milioni di euro.

Atalanta: Joma

Benevento: Kappa

Bologna: Macron

Cagliari: Adidas

Crotone: Zeus

Fiorentina: Kappa

Genoa: Kappa

Hellas Verona: Macron

Inter: Nike

Juventus: Adidas

Lazio: Macron

Lecce: M908

Milan: Puma

Napoli: Kappa

Parma: Erreà

Roma: Nike

Sampdoria: Macron

Sassuolo: Puma

Spezia: Acerbis

Torino: Joma

Udinese: Macron