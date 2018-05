Sportiello o Skorupski: riscatto o nuova via. I pro e i contro per la Viola

© foto di Federico Gaetano

Da una parte il riscatto di Marco Sportiello dall'Atalanta, dall'altra la nuova via, quella che ha il nome si Lukasz Skorupski. La Fiorentina è alle prese con il nodo portiere e Pantaleo Corvino, insieme a Stefano Pioli, sta cercando di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore in vista della prossima stagione. L'italiano non ha convinto fino in fondo nella sua prima stagione da titolare a Firenze e intorno a lui ci sono molti dubbi, ma entro il prossimo 30 giugno la società viola dovrà prendere la decisione definitiva, da comunicare agli orobici che inoltre non hanno nessuna intenzione di fare sconti sul prezzo fissato ormai 18 mesi fa, ovvero 5,5 milioni di euro.

Dall'altra parte c'è invece l'idea legata all'attuale secondo portiere della Roma che nella stagione appena conclusa ha disputato soltanto due partite, una in campionato e una in Coppa Italia. Dopo le due stagioni in prestito all'Empoli, dove si era messo in mostra per le sue prestazioni, il polacco non ha avuto fortuna nella Capitale e proprio per questo motivo potrebbe chiedere la cessione.

Quali sono i pro e i contro per le due vie che la Fiorentina potrebbe intraprendere? Il primo dubbio è legato al prezzo dei cartellini ma potrebbe essere un falso problema, visto che anche Skorupski potrebbe non costare tantissimo, mentre il secondo riguarda proprio le presenze avute nello scorso campionato. Di fatto la Fiorentina, già un anno e mezzo fa, decise di puntare su un estremo difensore che era stato accantonato all'Atalanta e i risultati non sono stati quelli sperati. Sportiello passò poi altri sei mesi in panchina alle spalle di Tatarusanu e in questa stagione è apparso a volte un po' arrugginito. Che possa accadere la stessa cosa anche con l'attuale portiere della Roma? Questo è il dubbio, ma Corvino dovrà fare la sua scelta in tempi brevi.