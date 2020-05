Sporting, arriva il comunicato del club su Bruno Fernandes: "Nessun diritto per la Samp"

vedi letture

Lo Sporting non ci sta e ha deciso di rispondere alle accuse della Sampdoria. I due club, negli ultimi giorni, si sono scontrati sul caso Bruno Fernandes: la Samp vorrebbe la percentuale per la cessione del portoghese al Manchester United, come da accordi. La società lusitana, invece, non vuole accettare la richiesta dei blucerchiati.

Il problema riguarda la risoluzione unilaterale del contratto nell'estate 2018, dopo il caos dovuto all'ingresso degli ultras nello spogliatoio con le relative minacce. Dopo aver firmato un nuovo accordo "la stessa clausola ha perso la validità legale - si legge all'interno della nota - e dunque la Sampdoria non ha nessun diritto sui contratti firmati successivamente". La parola ora passa alla FIFA, che dovrà emettere la propria sentenza in merito.