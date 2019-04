"L'Europa li guarda" titola Record oggi in edicola. Mercoledì semifinale di ritorno della Taça do Portugal Sporting-Benfica. Si parte dal 2-1 per la squadra di Bruno Lage ma la partita sarà anche occasione per molti osservatori di valutare da vicino le stelle delle due squadre. In particolar modo la vecchia conoscenza del calcio italiano, Bruno Fernandes, e il talento in ascesa del Benfica Joao Felix. Al "José Alvalade" saranno presenti gli emissari di Juventus, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Paris Saint-Germaine Bayern. Bruno Fernandes, si legge, ha una clausola di 100 milioni di euro. Joao Felix di 120.