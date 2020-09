Sporting-Napoli annullata, decisione della Direzione Generale di Sanità portoghese

Ulteriori dettagli sull'amichevole annullata tra Sporting CP e Napoli arrivano dal comunicato ufficiale diramato dal club portoghese. Dalla nota, si legge che la partita è stata cancellata per indicazione della Direzione Generale di Sanità poiché "non sono soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento della partita". Le Autorità Sanitarie nazionale, regionale e locale hanno preso questa decisione a seguito della valutazione del rischio "in considerazione del risultato ai test di Covid-19". Infine lo Sporting ci tiene a sottolineare che "si rammarica delle conseguenze per tutti i soci, i tifosi e gli avversari per non avere giocato la partita".