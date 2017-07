Sportitalia - Inter, c'è l'idea Martial: sondaggi in corso

Nelle dinamiche di mercato di casa nerazzurra, trova inevitabilmente ampio spazio il nome di Ivan Perisic. La trattativa infinita con il Manchester United, il prezzo fissato ed irremovibile sul fronte nerazzurro, e le possibili contropartite non solo economiche che il club milanese potrebbe decidere di prendere in considerazione. Tra di essere c’è un nome particolarmente stuzzicante ed aderente ai profili descritti da Sabatini ed Ausilio nei giorni scorsi: Anthony Martial. I soldi pagati dal club britannico per aggiudicarselo a suo tempo, circa 76 milioni di euro, suggeriscono la semi impossibilità di poterli recuperare con l’abbondanza di alternative a disposizione di Josè Mourinho. Le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore, con una spiccata propensione all’accelerazione e quei gol nelle gambe che nell’esperienza ad Old Trafford non hanno avuto l’evoluzione che ci si poteva attendere ma che sono certamente nelle potenzialità del francese. Il profilo certamente è apprezzato in casa nerazzurra, e le valutazioni in questo senso potrebbero avere un seguito.