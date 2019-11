© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore di valutazione all’Udinese su chi affidare la panchina per il dopo Tudor. Incontro in corso, secondo quanto raccolto da Sportitalia, con Davide Ballardini alla presenza di Pozzo e Pierpaolo Marino. Al termine del summit con l’ex allenatore del Genoa, prima di pranzo, previsto un incontro anche con Walter Zenga. Entro sera la decisione finale. L’Udinese riflette, è corsa a due per la panchina...