Sportmediaset: "Leiva viola il lockdown". Ma è errato: la riabilitazione è consentita...

Una polemica stroncata sul nascere, quella relativa alla possibile violazione del lockdown di Lucas Leiva. Nell'edizione odierna di SportMediaset, è stato detto che il centrocampista della Lazio sarebbe stato visto più volte a Formello a lavorare in piscina con il fisioterapista. La società ufficialmente non ha ancora preso le parti del brasiliano, che ha comunque agito nel pieno rispetto delle regole. Come infatti si legge testualmente sull'aggiornamento della nota sulla rimodulazione degli interventi fisioterapici nell’emergenza Covid-19 redatta dall’AIFI (Commissione di Albo dei fisioterapisti), è possibile "adottare la modalità in presenza per la valutazione e prime sedute in pazienti con esiti recenti di interventi chirurgici, nei traumi e la fase immediatamente post acuta di patologie". Parametro che comprende la situazione di Leiva, che si è operato lo scorso 4 aprile al ginocchio (artroscopia) ed è alle prese con le prime settimane di riabilitazione. Dunque il laziale era in pieno diritto di svolgere le visite specialistiche e il recupero fisioterapiche, pratiche consentite dalla legge.