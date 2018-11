Sprazzi di vero Kluivert. La ricetta difrancescana per il talento

Una delle note più diete della serata di Mosca, per la Roma di Di Francesco, è sicuramente l'aver trovato un Justin Kluivert in forma e decisivo come non lo era mai stato quest'anno, in grado di spaccare le partite come nessun altro all'interno della rosa giallorossa. Ancora poco utilizzato e in maniera discontinua, l'olandese è stato comunque capace di mostrare qualità importanti e piuttosto uniche nella squadra di Di Francesco, specie in fase di ripartenza, periodo di gioco in cui sa fare la differenza, come mostrato agli 80 mila del Luzhniki ieri sera. Un contropiedista nato, capace anche di fare assist importanti, come quelli per Dzeko e Florenzi (entrambi sprecati) ma che sicuramente deve crescere tanto nell'interpretazione della gara. Tralasciando pur un momento non trascurabile deficienza nel rapporto con la porta, il piccolo Kluivert ha mostrato un certo disinteresse per la difesa, forse anche per la contemporanea presenza in campo di Florenzi, l'equilibratore di una formazione che in questo momento non potrebbe permettersi tre punte effettive in campo.

Di Francesco lo sa e come successo per Under, mette in campo il giovane olandese contando ogni goccia: il turco esplose quasi all'improvviso, a metà gennaio scorso, diventando protagonista e titolare fino a essere imprescindibile. La crescita di Kluivert invece sembra più regolare, ma altrettanto inesorabile: d'altronde Di Francesco ha dimostrato di conoscere la ricetta per il talento, non resta che attendere che la metta in pratica anche col figlio d'arte.