Sprint Juventus per Luis Suarez: principio d'accordo per l'ingaggio dell'uruguaiano

vedi letture

Sky Sport spiega che la Juventus è avanti con Luis Suarez. Stand by su Edin Dzeko, visto che Roma e Napoli non riescono a dare il via al giro d'attaccanti con l'accordo che manca per lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under. Per questo ci sarebbe un principio d'accordo con l'uruguaiano sull'ingaggio. La Juventus, però, aspetta prima che il sudamericano trovi l'accordo con la società catalana per la buonuscita e per liberarsi.