Sprocati: "Il ritiro con la Lazio momento più importante della mia carriera"

Primavera, per l'Inter è bis Scudetto! La Fiorentina si arrende dopo 120'

E' bis nerazzurro a Reggio Emilia, con Stefano Vecchi che solleva il secondo Scudetto Primavera della sua carriera di tecnico all'Inter: a dispetto della rivoluzione del campionato avvenuta quest'anno, i valori non sono cambiati e per i meneghini ora i successi in categoria sono nove...