"Sprofondo di vergogna, da italiano". Reazioni durissime e indignate per il caso Suarez

Arrivano reazioni dure, di indignazione e non solo per il caso Luis Suarez e l'inchiesta della Guardia di Finanza sulle irregolarità sull'esame per la cittadinanza, il B1, fatto all'Università per Stranieri di Perugia.

Riccardo Cucchi Leggo le notizie sull'esame di italiano "finto" di #Suarez e penso agli studenti (quelli veri), ai ragazzi nati in Italia che non riescono a diventare italiani, ai docenti che si sarebbero prestati a #Perugia. E sprofondo nella vergogna. Da italiano.

Alessandro Antinelli Ragazzi nati in Italia che sputano sangue per avere la cittadinanza. E poi #Suarez. Un paese allergico alle regole e alla logica.

Caritas Ambrosiana Il tempo per ottenere la cittadinanza italiana per migliaia di giovani nati in Italia è 4 anni. Ragazzi che nascono, crescono e studiano in Italia. #Suarez

Elly Schlein Sembra sia più facile ottenere la cittadinanza per un calciatore, secondo la Procura con test falsati, che per migliaia di ragazzi e ragazze, nati o cresciuti qui, che parlano italiano (e spesso pure dialetto). I diritti siano uguali per tutti, non privilegio di pochi. #Suarez

Marco Mazzocchi Chiunque (tifosi inclusi) deve avere interesse a fare chiarezza al più presto sul caso #Suarez. Il calcio italiano per primo, perché l'esame lo ha fatto a Perugia. Non a Dortmund o a Rotterdam. Per questo auspico l'intervento di @FIGC e @SerieA.