Spunta uno sfogo di Nainggolan: “Che macello, voglio tornare a Roma”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gazzetta.it evidenzia nuovi particolari in merito al caso Radja Nainggolan, col centrocampista belga escluso dalla rosa di Spalletti per ragioni disciplinari che potrebbero essere legare allo sfogo circolato nel pomeriggio su Instagram: "Mamma mia, sto facendo un macello qua… Voglio tornare” si sente nell’audio, la cui veridicità comunque è ancora da provare, anche se la voce sembra essere davvero quella del centrocampista dell'Inter: “Mamma mia oh, mi danno tutti per finito… Ma va bene, tanto ho sempre dimostrato sul campo e sono sempre stati zitti". Chiarissimo poi il riferimento ad una volontà di tornare alla Roma, club lasciato malvolentieri in estate: "Boh, per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui… Ma poi dovrei fare un casino qui per potermene andare, capito?”.