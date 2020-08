Squadra che vince non si cambia: la formazione dell'Inter che sfiderà il Siviglia

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola disegna quella che dovrebbe essere l'Inter che sfiderà domani sera il Siviglia nella finale di Europa League. Un undici che pare disegnato: squadra che vince non si cambia, l'unica incognita è quanti minuti potrà garantire Alexis Sanchez qualora ci fosse bisogno di inserirlo a gara in corso. Per il resto, nessun dubbio: Handanovic tra i pali, difesa con Godin e Bastoni ai fianchi di De Vrij, D'Ambrosio e Young esterni, Brozovic in regia con Barella e Gagliardini interni. Davanti, infine, Lukaku e Martinez.