Squadra che vince non si cambia. OL e Bayern pronte a confermare in toto gli schieramenti

Toccherà ad una fra Olympique Lione e Bayern Monaco sfidare il PSG nella finale della Champions League 2019/2020 domenica sera alle 21. La semifinale tra la formazione di Rudi Garcia e quella di Hansi Flick si giocherà questa sera. Queste le ultime indicazioni sugli schieramenti delle due compagini.

OLYMPIQUE LIONE - La formazione dell'ex Roma Garcia dovrebbe scendere in campo schierando il medesimo undici titolare che ha iniziato il match dei quarti di finale contro il Manchester City poi vinto 3-1. Dovrebbe essere, infatti, un OL schierato secondo il 3-5-2 con Lopez fra i pali, Denayer, Marcelo e Marçal a comporre il terzetto difensivo, Dubois e Cornet sulle corsie esterne e Caqueret, Guimaraes e Aouar nel mezzo. Davanti la coppia formata da Depay e Toko-Ekambi. Ancora panchina, dunque, per Moussa Dembele, autore di una doppietta contro la formazione di Pep Guardiola.

BAYERN MONACO - Medesimo discorso per la formazione campione di Germania. Anche Flick sembra orientato a non cambiare lo schieramento che ha visto Muller e compagni imporsi per 8-2 sul Barcellona. Neuer, dunque, confermao fra i pali con una linea difensiva composta da Kimmich, Boateng, Alaba e Davies, mentre nella mediana a due troveranno spazio Goretzka e Thiago Alcantara. In avanti dietro l'unica punta Lewandoski agiranno Gnabry sulla destra, Perisic sulla sinistra e Muller nel ruolo di rifinitore.